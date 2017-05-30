Таттуу Мамбеталиева: "Вопросом кибербезопасности мы начали заниматься только сейчас"

30 мая 2017, 16:30 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. По преступлениям в сфере кибербезопасности в законодательстве Кыргызстана существует всего 2 статьи. Об этом в ходе сессии в рамках Международной конференции по обсуждению проекта "Таза коом" эксперт Таттуу Мамбеталиева.

"Преступления, совершенные в Кыргызстане остаются по национальному законодательству без санкции. Также у нас нет стратегии по кибербезопасности, этим вопросом мы начали заниматься только сейчас. По закону полисмейкерами в этом направлении является Совет безопасности и ГКНБ. Но нет органа, который систематично занимался бы анализом угроз", - сказала она.

Также Т.Мамбеталиева подчеркнула, что важным компонентом в борьбе с кибератаками является образование.

"У нас постоянно происходят взломы и хакерские атаки. У нас есть предпосылки для того, чтобы заниматься обеспечением безопасности", - добавила эксперт.