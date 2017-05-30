В Бишкеке участок ул.Скрябина будет закрыт для движения автотранспорта - мэрия

30 мая 2017, 16:38 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. В связи с прокладкой теплосетей участок улицы Скрябина будет закрыт для движения автотранспорта, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным Управления капитального строительства мэрии, с 29 мая будет закрыто дорожное движение на улице Скрябина от улицы Байтик Баатыра до Тыныстанова и Тыныстанова от улицы Медерова до Скрябина.

Закрытие движения для автотранспорта осуществляется в связи с прокладкой теплосетей. Ремонтные работы осуществляет подрядчик – ОсОО " Азиястройкомлекс". Ремонтные работы завершатся 27 июня текущего года.

Мэрия Бишкека просит извинения за причинённые неудобства и убедительно просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.