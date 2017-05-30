Правоохранительные органы не в состоянии полностью пресечь киберпреступность – канадский эксперт

30 мая 2017, 16:55 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Правоохранительные органы не в состоянии полностью пресечь киберпреступность. Об этом на Международной конференции по обсуждению проекта "Таза коом" в Бишкеке заявил эксперт по кибербезопасности из Канады Рафал Рохозински.

По его словам, хакеры по миру получают от 500 до 1,5 тыс долларов в месяц. Им предоставляются специальные коды для атак. Это новая форма. На Россию, Китай и ЮАР киберпреступность оказывает большое влияние.

"Фундаментально интернет не строился на безопасности. Он больше строился как система для того, чтобы компьютеры могли между собой общаться. 92% всех вредных программ используются в ДНС системах и из них только 30% лидирующих программ могут мониторить, то есть две трети компаний находятся вне мониторинга", - сказал он.

Р.Рохозински добавил, что две трети человечества имеют доступ к Интернету, большинство из них моложе 35 лет, 50% моложе 25 лет.