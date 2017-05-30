Юношеская сборная Бишкека по футболу выступит на турнире Istanbul Cup в Турции

30 мая 2017, 16:58 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Юношеская сборная Бишкека по футболу примет участие в международном турнире Istanbul Cup 2017 в Турции.

Как сообщил руководитель делегации Мейирхан Аманбеков, турнир пройдет в городе Стамбул с 1 по 4 июня при участии 8 команд из Болгарии, Македонии, Казахстана, Кыргызстана и Турции.

В составах команд сыграют игроки 2005 года рождения.

"От Кыргызстана на данном турнире выступит сборная города Бишкек под руководством тренера Келкела Анарбекова. В команде собраны игроки из СДЮШОРСИ, "Дордоя" и даже участники Школьной лиги", - отметил М.Аманбеков.

В составе сборной Бишкека в Стамбуле будет играть Улан Дуйшонкулов, который в 2017 году будет представлять Кыргызстан на международном детском социальном проекте "Футбол для дружбы".

"На 31 мая запланирована жеребьевка турнира, после которой мы узнаем своих соперников и расписание матчей. Финальные матчи пройдут 4 июня", - добавил М.Аманбеков.