ЦИК рассмотрела жалобу СДПК в отношении ТИК города Жалал-Абад

30 мая 2017, 16:27 Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 30 мая рассмотрела жалобу представителя СДПК Жениша Эрназарова в отношении ТИК города Жалал-Абад.

Выборы в городской кенеш Жалал-Абада прошли 28 мая. Жалоба датируется 24 мая.

В жалобе говорится, что в списке кандидатов партии "Онугуу-Прогресс" значится Исманов, который при включении его в список не сдал копию паспорта территориальной избирательной комиссии. По документам он прописан не в Жалал-Абаде а в Бишкеке, что является нарушением.

Также говорится, что после жалобы Ж.Эрназарова представители "Онугуу-Прогресс" подали заявление об исключение Исманова из списка партии. Заявление было подано задним числом 18 мая и не имело исходящего номера.

Рабочая группа, которая разбиралась с инцидентом, рекомендовала ТИК рассмотреть соответствие должности председателя ТИК Жалал-Абада Борисы Турдубаевой.

ЦИК рассмотрела жалобу и внесла некоторые поправки в документ.