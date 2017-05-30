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ЦИК рассмотрела жалобу СДПК в отношении ТИК города Жалал-Абад

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428996-ru.html

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30 мая 2017, 16:27       Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 30 мая рассмотрела жалобу представителя СДПК Жениша Эрназарова в отношении ТИК города Жалал-Абад.
Выборы в городской кенеш Жалал-Абада прошли 28 мая. Жалоба датируется 24 мая.
В жалобе говорится, что в списке кандидатов партии "Онугуу-Прогресс" значится Исманов, который при включении его в список не сдал копию паспорта территориальной избирательной комиссии. По документам он прописан не в Жалал-Абаде а в Бишкеке, что является нарушением.
Также говорится, что после жалобы Ж.Эрназарова представители "Онугуу-Прогресс" подали заявление об исключение Исманова из списка партии. Заявление было подано задним числом 18 мая и не имело исходящего номера.
Рабочая группа, которая разбиралась с инцидентом, рекомендовала ТИК рассмотреть соответствие должности председателя ТИК Жалал-Абада Борисы Турдубаевой.
ЦИК рассмотрела жалобу и внесла некоторые поправки в документ.

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