Дворы некоторых бишкекчан затопило водой, размыты арыки и дороги

30 мая 2017, 16:33 Комментарии

БИШКЕК, 30 мая - Sputnik. Часть дворов в домах по улице Кийизбаева (верхняя часть жилмассива "Токольдош") затопило водой из-за неисправной арычной системы, сообщила агентству Sputnik Кыргызстан жительница одного из домов Татьяна Аибова.

По ее словам, городские службы начали ремонт канализации, в результате чего оказались размыты арыки и дорога. Вода льется не по ирригационным сетям, а по трассе.

"Пять-шесть домов постоянно затапливает. Это вечная проблема. Недавно отремонтировали канализацию и из-за влаги земля оседает. Были случаи, когда проваливались машины. В госорганах не дают конкретного ответа, когда устранят эти проблемы и не могут найти ответственных", - сказала местная жительница.

В разговоре с корреспондентом агентства Sputnik Кыргызстан начальник муниципального предприятия "БишкекАсфальтСервис" Мирлан Амантуров пообещал, что 1 июня этого года городские службы начнут ремонт арыков и дороги. Работы завершат в течение 15 дней.

"Я там был, действительно такая проблема есть. Мы сделаем там капитальный ремонт - новые лотки и дорогу. Там участок небольшой, около 100 метров, поэтому мы быстро закончим работы", - пообещал глава "БишкекАсфальтСервиса".

Амантуров добавил, что работники предприятия снова засыплют землей то место, где ремонтировалась канализация, чтобы асфальт не осел.