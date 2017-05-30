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Дворы некоторых бишкекчан затопило водой, размыты арыки и дороги

 

Фотографии: sputnik.kg

  

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428995-ru.html

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30 мая 2017, 16:33       Комментарии

БИШКЕК, 30 мая - Sputnik. Часть дворов в домах по улице Кийизбаева (верхняя часть жилмассива "Токольдош") затопило водой из-за неисправной арычной системы, сообщила агентству Sputnik Кыргызстан жительница одного из домов Татьяна Аибова.
По ее словам, городские службы начали ремонт канализации, в результате чего оказались размыты арыки и дорога. Вода льется не по ирригационным сетям, а по трассе.
"Пять-шесть домов постоянно затапливает. Это вечная проблема. Недавно отремонтировали канализацию и из-за влаги земля оседает. Были случаи, когда проваливались машины. В госорганах не дают конкретного ответа, когда устранят эти проблемы и не могут найти ответственных", - сказала местная жительница.
В разговоре с корреспондентом агентства Sputnik Кыргызстан начальник муниципального предприятия "БишкекАсфальтСервис" Мирлан Амантуров пообещал, что 1 июня этого года городские службы начнут ремонт арыков и дороги. Работы завершат в течение 15 дней.
"Я там был, действительно такая проблема есть. Мы сделаем там капитальный ремонт - новые лотки и дорогу. Там участок небольшой, около 100 метров, поэтому мы быстро закончим работы", - пообещал глава "БишкекАсфальтСервиса".
Амантуров добавил, что работники предприятия снова засыплют землей то место, где ремонтировалась канализация, чтобы асфальт не осел.

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