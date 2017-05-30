30 мая 2017, 16:30 Комментарии

В связи с прокладкой теплосетей участок улицы Скрябина будет закрыт для автотранспорта, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По данным Управления капитального строительства, с 29 мая будет закрыто дорожное движение на улице Скрябина от улицы Байтик Баатыра до Тыныстанова и Тыныстанова от улицы Медерова до Скрябина.

"Закрытие движения для автотранспорта осуществляется в связи с прокладкой теплосетей. Ремонтные работы завершатся 27 июня. Мэрия Бишкека просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения", – говорится в сообщении.