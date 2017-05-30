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Лед тронулся. Нацпроект "Таза Коом" провел 1-ю международную конференцию

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360708_le...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428987-ru.html

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Выставка EXPO в рамках международной конференции "Таза коом" в Бишкеке

30 мая 2017, 16:06       Комментарии

В рамках международной конференции "Таза Коом: Видение, глобальные тенденции и возможности для сотрудничества" сегодня, 30 мая, состоялась выставка EXPO.
Данное мероприятие посетили премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, руководитель аппарата президента КР Сапар Исаков, председатель государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев, министры образования и науки Гульмира Кудайбердиева, экономики Арзыбек Кожошев, здравоохранения Талантбек Батыралиев, международные партнеры, эксперты и другие.
Как отмечается, задача EXPO - создать площадку для демонстрации имеющихся решений и технологий с потенциалом их использования в ходе реализации общенационального проекта "Таза Коом". Цель EXPO – поддержание наиболее целесообразных и выгодных решений и комплексных мероприятий, нацеленных на успешную реализацию проекта.
Ну а на международной конференции, выступая с приветственной речью, Сапар Исаков отметил, что глава государства Алмазбек Атамбаев 3 апреля текущего года на заседании Национального совета по устойчивому развитию отметил необходимость построения в Кыргызстане экономики, основанной на знаниях, и обозначил цель будущего страны – выйти на рубеж 2040 года сильным, самодостаточным и высокоразвитым государством.
В этой связи в настоящее время проводится комплексная работа по разработке Стратегии развития - 2040. Программа "Таза Коом" является ключевым компонентом данной стратегии.
"Нам необходимо развивать технологии и инновации таким образом, чтобы права граждан на доступ к информации укреплялись, чтобы новые технологии обеспечивали качественную обратную связь граждан с правительством. Однако не все имеют доступ в интернет, чтобы суметь воспользоваться онлайн-услугами, особенно в сельских районах страны. Следовательно, нужно строить инфраструктуру. Задача "Таза Коом" - провести интернет в каждое село", - отметил Исаков.
По его словам, ведущую роль в инновационном развитии страны играет преумножение человеческого капитала.
"Важно создать технологическую основу для доступа каждого гражданина ко всем открытым образовательным ресурсам для повышения конкурентоспособности граждан Кыргызстана в собственной стране и на глобальном рынке труда. Технологии полностью видоизменят процесс, среду и инструменты образования. Мы должны стремиться к системе образования, имеющей практическое значение, воспитывающее гармоничную личность, раскрывающей потенциал каждого человека. Мы входим в топ-11 стран мира по объему инвестиций в образование – 24% от всего бюджета страны", - сказал руководитель аппарата президента.
Сапар Исаков подчеркнул, что для реализации указанных целей в стране есть достаточный потенциал. Президентом инициировано принятие долгосрочной стратегии, в основе которой лежит данная программа, запущен процесс по подготовке законодательной базы, подготовлена концепция программы, и самое главное имеется благоприятная среда, свобода слова и прессы.
Касаясь источников финансирования, он отметил, что многие компоненты в рамках "Таза Коом" не требуют большого финансирования, а требуют политической воли для продвижения. Кроме того, некоторые проекты имеют возвратность вложенных средств, в этих случаях активную роль будет играть частный сектор в качестве инвестора или партнера по принципам государственно-частного партнерства.
"Однако крупные инфраструктурные и социальные проекты требуют вложения значительных средств. В этом плане мы хотели бы предложить партнерам по развитию создать специальный трастовый фонд для реализации программы "Таза Коом". Принципы работы фонда должны быть максимально открытыми и прозрачными. Управление фонда должно основываться на лучшем опыте подобных зарубежных фондов, а менеджмент фонда будет опираться на участие авторитетной международной организации", - заявил Исаков.
По его словам программа будет реализована в несколько этапов.
"Мы планируем избавиться от многих справок до конца года и автоматизировать многие услуги. Уже скоро заемщики в банках смогут получить необходимую справку от Соцфонда, не выходя из банка. До конца текущего года также планируется внедрение автоматизированных Центров обслуживания населения в селах Кыргызстана. Другие проекты, особенно инфраструктурные, потребуют год-два для полной реализации. Мы охватили ВОЛСами всю страну, теперь нужно довести высокоскоростной интернет до каждого пользователя. Третья категория проектов – долгосрочная. К примеру, изменения в образовательную систему принесут результаты только после 5-6 лет", - сообщил руководитель аппарата президента.
По его словам, результатами реализации программы "Таза Коом" станет создание рабочих мест и, соответственно, повышение уровня занятости и благосостояния населения, увеличение объемов экспорта отечественной продукции и услуг и в целом развитие ключевых отраслей экономики.
В свою очередь Всемирный банк готов поддержать цифровую трансформацию Кыргызстана и Центральной Азии предлагаемого проекта Digital CASA - цифровая Центральная и Южная Азия. Об этом заявила региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Лилия Бурунчук.
"Центральная Азия ранее была центром не только торговли, но и культуры, где развивались новые технологии. Чтобы Центральная Азия была связана со всем миром и за короткий период целенаправленно вновь подключилась к мировой экономике, Всемирный банк готов поддержать программу Digital CASA. Этот проект может стать одним из двигателей разработки и реализации программы "Таза Коом". И мы решительно поддерживаем эту программу и видение правительства цифрового будущего. Кыргызстан и Афганистан первыми присоединятся к программе Digital CASA. И конечной целью этой программы является предоставление надежных и доступных услуг ИКТ. Цифровая трансформация даст возможность доступа регионам к мобильному и широкополосному интернету. Создаст возможности для подключения малых и средних предприятий и их работников к региональной и глобальной экономике. Позволит стимулировать инновации как в государственном, так и частном секторах", - добавила представитель Всемирного банка.

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