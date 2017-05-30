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Фоторепортаж. В Кыргызстане отметили 25-ю годовщину Дня Вооруженных сил

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360706_fo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428986-ru.html

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30 мая 2017, 16:28       Комментарии

Накануне, 29 мая, в Кыргызстане отметили 25-ю годовщину Дня Вооруженных сил Кыргызстана. Утром в Национальной филармонии им. Т. Сатылганова президент Алмазбек Атамбаев поздравил военнослужащих с праздником, отметив, что наша страна - миролюбивое государство, страна свободных людей. Но нам всегда надо помнить, что мирный труд граждан нужно защищать.
"Чтобы защитить независимость, свои границы, мы должны иметь высокомобильную, хорошо оснащенную армию и надежных, всесторонне подготовленных защитников", - подчеркнул глава государства.
Вечером на главной площади страны военнослужащие Вооруженных сил провели показательные выступления. В частности, представители спецназа "Пантера" показали силовые приемы, в том числе карате.
Пограничники же сымитировали задержание водителя автомобиля, в котором находились наркотические вещества. Запрещенные препараты обнаружил специально обученный пес. Один из пассажиров пытался бежать, но его удалось быстро догнать и задержать.
А вот военнослужащим спецназа "Скорпион" пришлось "задерживать террористов". Для того чтобы отвлечь бандформирование, они использовали светошумовые гранаты. Оказавшим сопротивление злоумышленникам был дан довольно жесткий отпор.
Стоит отметить, гостями праздника были генералы Вооруженных сил, представители дипломатических ведомств, секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров и вице-премьер-министр по силовому блоку Жениш Разаков.
Вечером после выступлений военнослужащих, жителей и гостей столицы ждал праздничный концерт и салют в честь 25-й годовщины со дня создания Вооруженных сил Кыргызстана.

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