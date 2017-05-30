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Наводнения на Шри-Ланке: высокий риск распространения болезней

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360711_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428985-ru.html

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Проект "Таза коом" создает необходимое условие для стабильного и высокоразвитого будущего - С.Исаков

30 мая 2017, 16:30       Комментарии

Более 170 человек стали жертвами наводнений на Шри-Ланке. Еще сто числятся пропавшими без вести. Но и жизнь тех, кто уцелел, тоже находится под угрозой. Гуманитарные организации сообщают, что в стране теперь очень высок риск распространения опасных заболеваний, таких как лихорадка денге, холера и дизентерия.
#SriLanka struggles with paucity of clean water; toll rises to 183 (PTI) pic.twitter.com/59KxjTGsbX
- EconomicTimes (@EconomicTimes) 30 мая 2017 г.
Мощные ливни стали причиной многочисленных оползней. Говорят жители округа Ратнапура:
"Здесь были деревья, тропические заросли, красивые горы. Мы никогда не думали, что может случиться такая катастрофа. Два дома были разрушены грязевым потоком".
"Мы привыкли к дождям и наводнениям в нашем регионе. Но в этом году ситуация небывалая. Жители нашей деревни 70 лет не видели таких наводнений".
Разрушены тысячи домов. Более 75 тысяч людей были вынуждены переселиться во временные убежища. Гуманитарная ситуация осложняется из-за нехватки питьевой воды.
Ливни, обрушившиеся на Шри-Ланку в этом году, стали самыми мощными за последние 14 лет.

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