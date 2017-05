Наводнения на Шри-Ланке: высокий риск распространения болезней

30 мая 2017, 16:30 Комментарии

Более 170 человек стали жертвами наводнений на Шри-Ланке. Еще сто числятся пропавшими без вести. Но и жизнь тех, кто уцелел, тоже находится под угрозой. Гуманитарные организации сообщают, что в стране теперь очень высок риск распространения опасных заболеваний, таких как лихорадка денге, холера и дизентерия.

#SriLanka struggles with paucity of clean water; toll rises to 183 (PTI) pic.twitter.com/59KxjTGsbX

- EconomicTimes (@EconomicTimes) 30 мая 2017 г.

Мощные ливни стали причиной многочисленных оползней. Говорят жители округа Ратнапура:

"Здесь были деревья, тропические заросли, красивые горы. Мы никогда не думали, что может случиться такая катастрофа. Два дома были разрушены грязевым потоком".

"Мы привыкли к дождям и наводнениям в нашем регионе. Но в этом году ситуация небывалая. Жители нашей деревни 70 лет не видели таких наводнений".

Разрушены тысячи домов. Более 75 тысяч людей были вынуждены переселиться во временные убежища. Гуманитарная ситуация осложняется из-за нехватки питьевой воды.

Ливни, обрушившиеся на Шри-Ланку в этом году, стали самыми мощными за последние 14 лет.