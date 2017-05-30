Вопросы кибербезопасности сегодня в мире являются актуальными – Т.Джумакадыров

30 мая 2017, 16:11 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Вопросы кибербезопасности сегодня в мире являются актуальными. Об этом в ходе сессии в рамках Международной конференции по обсуждению проекта "Таза коом" сообщил секретарь Совета безопасности КР Темир Джумакадыров.

По его словам, 23-25 мая он принимал участие во встрече руководителей, курирующих вопросы безопасности в Твери (Россия). Одним из двух вопросов повестки дня была тема информационной безопасности и работа с кибрепреступностью.

"На этой встрече участвовали представители 95 стран мира, выступающих было 60. Каждая страна отметила важность кибербезопаснрсти и каждая привела пример кибератак. И это свидетельствует об актуальности этой проблемы", - сказал он.

Также Т.Джумакадыров отметил, что есть тенденция увеличения кибератак.

"Киберпреступники зарабатывают деньги путем атак. К примеру, 12 мая в мире было взломано 1,2 млн компьютеров и заражены вирусом. Сейчас в виду выработки борьбы с киберугрозами мы хотим выстроить цифровое государство", - отметил он.