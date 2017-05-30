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Вопросы кибербезопасности сегодня в мире являются актуальными – Т.Джумакадыров

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/voprosy-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428982-ru.html

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30 мая 2017, 16:11       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Вопросы кибербезопасности сегодня в мире являются актуальными. Об этом в ходе сессии в рамках Международной конференции по обсуждению проекта "Таза коом" сообщил секретарь Совета безопасности КР Темир Джумакадыров.
По его словам, 23-25 мая он принимал участие во встрече руководителей, курирующих вопросы безопасности в Твери (Россия). Одним из двух вопросов повестки дня была тема информационной безопасности и работа с кибрепреступностью.
"На этой встрече участвовали представители 95 стран мира, выступающих было 60. Каждая страна отметила важность кибербезопаснрсти и каждая привела пример кибератак. И это свидетельствует об актуальности этой проблемы", - сказал он.
Также Т.Джумакадыров отметил, что есть тенденция увеличения кибератак.
"Киберпреступники зарабатывают деньги путем атак. К примеру, 12 мая в мире было взломано 1,2 млн компьютеров и заражены вирусом. Сейчас в виду выработки борьбы с киберугрозами мы хотим выстроить цифровое государство", - отметил он.

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