Какие профессии востребованы в Кыргызстане — рейтинг

30 мая 2017, 16:10 Комментарии

Sputnik Кыргызстан публикует рейтинг популярных профессий, созданный на основе требований государственных органов.

Страна нуждается в специалистах легкой промышленности, сельского хозяйства и строительной индустрии.

По информации Министерства труда и социального развития, в Бишкеке больше всего нуждаются во врачах, в учителях и швеях.

Поэтому кыргызстанские вузы в текущем году планируют набрать побольше абитуриентов на те специальности, которые считаются востребованными.

Рейтинг 10 самых высокооплачиваемых профессий в Кыргызстане в 2016 году читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>