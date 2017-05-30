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Какие профессии востребованы в Кыргызстане — рейтинг

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428981-ru.html

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30 мая 2017, 16:10       Комментарии

Sputnik Кыргызстан публикует рейтинг популярных профессий, созданный на основе требований государственных органов.
Страна нуждается в специалистах легкой промышленности, сельского хозяйства и строительной индустрии.
По информации Министерства труда и социального развития, в Бишкеке больше всего нуждаются во врачах, в учителях и швеях.
Поэтому кыргызстанские вузы в текущем году планируют набрать побольше абитуриентов на те специальности, которые считаются востребованными.
Рейтинг 10 самых высокооплачиваемых профессий в Кыргызстане в 2016 году читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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