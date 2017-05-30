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Всемирный банк готов поддержать цифровую трансформацию Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/vsemir...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428980-ru.html

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30 мая 2017, 15:43       Комментарии

"Всемирный банк готов поддержать цифровую трансформацию Кыргызстана и Центральной Азии предлагаемого проекта Digital CASA — цифровая Центральная и Южная Азия", – заявила региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Лилия Бурунчук.
По ее словам, Центральная Азия ранее была центром не только торговли, но и культуры, где развивались новые технологии.
"Чтобы Центральная Азия была связана со всем миром и за короткий период целенаправленно вновь подключилась к мировой экономике, Всемирный банк готов поддержать программу Digital CASA. Этот проект может стать одним из двигателей разработки и реализации программы "Таза коом". И мы решительно поддерживаем эту программу и видение правительства цифрового будущего. Кыргызстан и Афганистан первыми присоединятся к программе Digital CASA. И конечная цель этой программы является предоставление надежных и доступных услуг ИКТ", – сказала Лилия Бурунчук.
Она добавила, что цифровая трансформация даст возможность доступа регионов к мобильному и широкополосному интернету.
"Создаст возможности для подключения малых и средних предприятий и их работников к региональной и глобальной экономикой. Позволит стимулировать инновации как в государственном, так и частном секторах", – резюмировала представитель Всемирного банка.

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