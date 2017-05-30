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Новости Кыргызстана

Атамбаев: Реформа системы военного управления в Кыргызстане состоялась: мы преодолели разобщенность войскАтамбаев: Реформа системы военного управления в Кыргызстане состоялась: мы преодолели разобщенность войск

В Бишкеке подрались не поделившие дом братья, один умер в больнице от побоев

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428979-ru.html

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Гром и молнии над Бишкеком. Как пострадали столица и Кыргызстан от стихии

30 мая 2017, 15:59       Комментарии

28 мая в милицию поступило сообщение о том, что в одном из домов по проспекту Чүй произошел конфликт, в котором хозяину жилища 53-летнему мужчине нанесены тяжкие телесные повреждения.
По данным МВД, в ходе разбирательства установлено, что между двумя близкими родственниками произошла ссора, переросшая в драку.
"Потерпевший написал заявление. В тот же день он поступил в территориальную больницу по состоянию здоровья. По подозрению задержан ранее судимый С.К., 1977 года рождения, уроженец Нарынской области. На следующий день потерпевший Ч.Ч., 1964 года рождения, скончался в больнице вследствие полученных тяжелых травм. По предварительным данным преступление совершено на бытовой почве – спор возник из-за прав на владение родительским домом в селе. По обычаю родительский дом достается младшему или тому, кто остается жить с родителями. Младший из братьев не остался жить с родителями, и несколько лет назад уехал с семьей из села в город. После смерти родителей наследство оформили на старшего брата", – говорится в сообщении.

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