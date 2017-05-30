В Бишкеке подрались не поделившие дом братья, один умер в больнице от побоев

30 мая 2017, 15:59 Комментарии

28 мая в милицию поступило сообщение о том, что в одном из домов по проспекту Чүй произошел конфликт, в котором хозяину жилища 53-летнему мужчине нанесены тяжкие телесные повреждения.

По данным МВД, в ходе разбирательства установлено, что между двумя близкими родственниками произошла ссора, переросшая в драку.

"Потерпевший написал заявление. В тот же день он поступил в территориальную больницу по состоянию здоровья. По подозрению задержан ранее судимый С.К., 1977 года рождения, уроженец Нарынской области. На следующий день потерпевший Ч.Ч., 1964 года рождения, скончался в больнице вследствие полученных тяжелых травм. По предварительным данным преступление совершено на бытовой почве – спор возник из-за прав на владение родительским домом в селе. По обычаю родительский дом достается младшему или тому, кто остается жить с родителями. Младший из братьев не остался жить с родителями, и несколько лет назад уехал с семьей из села в город. После смерти родителей наследство оформили на старшего брата", – говорится в сообщении.