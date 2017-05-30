Атамбаев: Реформа системы военного управления в Кыргызстане состоялась: мы преодолели разобщенность войск

30 мая 2017, 15:47 Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев накануне, 29 мая, принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Вооруженных Сил страны.

В ходе церемонии глава государства выступил с поздравительной речью, вручил Сухопутным войскам Вооруженных Сил Боевое знамя, а также наградил государственными наградами отличившихся военнослужащих. В своем выступлении президент, как Главнокомандующий Вооруженными Силами КР, заявил, что реформа системы военного управления в Кыргызстане состоялась.

"Мы преодолели разобщенность войск, сформировали единую систему жесткого централизованного командования кыргызской армией", — сказал он.

Текст выступления главы государства:

"Товарищи офицеры и генералы! Солдаты, сержанты и прапорщики! Уважаемые ветераны Вооруженных Сил! Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с 25-ой годовщиной образования Вооруженных Сил Кыргызской Республики!

За прошедшие четверть века кыргызская армия вместе со всем народом прошла нелегкий путь. Это были годы формирования нашей новой государственности, а потому здесь было все: от эйфории свободы на начальном этапе – до униженного состояния невостре-бованности; от неверия в будущее — до возрождения надежды; от почти полного разочарования и ощущения безысходности – до обретения армией в последние годы уверенности в своих силах.

Ровно пять лет назад, на торжественном собрании, посвященном 20-ой годовщине Вооруженных Сил, я заявил о необходимости коренным образом пересмотреть отношение к армии. Напомнил о том, что "Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую". Это абсолютно точно передает суть того, какая судьба ожидает любое государство, которое не заботится о своей военной безопасности, об офицерах, их семьях. Трудно найти другие, более подходящие слова.

Всё познается в трудную минуту. Вы помните, в каком печальном, я бы сказал в "ушатанном" состоянии оказалась семь лет назад кыргызская армия на момент трагических июньских событий 2010 года на юге страны. Когда разобщенность войск и их командования, а особенно отсутствие единой системы управления Вооруженными силами поставили страну на грань катастрофы.

Как сейчас помню, шесть лет назад, перед военным парадом к 20-й годовщине Независимости 31 августа 2011 года, наши офицеры беспокоились о состоянии нашей давно устаревшей военной техники, которая должна была пройти торжественным маршем через площадь "Ала-Тоо". И часть техники, к сожалению, не дошла своим ходом даже до площади.

Именно поэтому в 2012 году была начата масштабная работа по созданию боеспособных вооруженных сил.

И хотя многие тогда не верили в успех, мы последовательно и твердо идем к цели.

Принята новая военная доктрина. Создан Генеральный штаб как центральное звено единой системы Вооруженных сил Кыргызстана. Ему подчинены Сухопутные войска, Национальная гвардия, в состав которой теперь влились бывшие Внутренние войска МВД, Силы воздушной обороны и выведенная отдельным решением из структуры ГКНБ Государственная пограничная служба.

Бывшее Министерство обороны преобразовано в Государственный комитет по делам обороны, который также входит в единую систему Вооруженных сил Кыргызстана и ведает вопросами реализации государственной политики и осуществляет межотраслевую координацию в сфере обороны.

Отныне Генеральный штаб является единым центром управления военными подразделениями, и в случае чрезвычайных ситуаций именно ему передается командование всеми силовыми структурами. Он занимается анализом военных угроз, мониторингом кризисных ситуаций. Для этого при Генеральном штабе создан Центр кризисного реагирования.

В настоящее время шаг за шагом, вместе со всей страной, наша армия развивается, крепнет, с каждым годом укрепляет свой авторитет. Вооруженные силы обновляются, создается современная военная инфраструктура.

Впервые за годы независимости мы стали выделять финансы на строительство новых военных объектов: пограничных застав, отрядов, воинских частей, на проведение военных учений, обучение, обмундирование.

Приступили к решению самой "больной" социальной проблемы — строительства жилья для военнослужащих. На сегодняшний день уже завершено строительство 55 крупных и средних объектов жилья, ведется строительство еще 34 объектов. Кроме того, планируется построить дополнительно 37 объектов жилья. И конечно, в разы увеличено жалование военнослужащих.

Принятые меры позволили вернуть престиж военной службы. Увеличилось число желающих служить в армии. Если в прошлом призывники не хотели служить в армии, всячески уклонялись от военной службы, то сегодня молодые парни сами просятся в армию. Значительно улучшилось и качество призываемого контингента, около 30% солдат в войсках сегодня с высшим образованием.

Все больше позитивных отзывов о боеготовности Вооруженных сил Кыргызстана звучит из уст наших международных партнеров. Проводимые в рамках системы коллективной безопасности совместные учения и проверки сил коллективной безопасности свидетельствуют о возросшем потенциале и боеготовности нашей армии. Мы видим, как за эти годы коренным образом изменилась ситуация в Вооруженных Силах. Как окрепла обороноспособность страны.

Уважаемые соотечественники!

Сегодня, спустя пять лет после начала военной реформы, как Главнокомандующий Вооруженными силами Кыргызской Республики я могу заявить:

Реформа системы военного управления в Кыргызстане – состоялась. Мы преодолели разобщенность войск, сформировали единую систему жесткого централизованного командования кыргызской армией.

Хотел бы также отметить личный вклад в военную реформу экс-секретаря Совета обороны генерала Табалдиева Бусурманкула Беркутовича, генерала Орузбаева Кубанычбека Кудашевича, генерала Алымкожоева Асанбека Тунгучбаевича, начальника Генерального штаба генерала Дуйшенбиева Райымберди Сейдакматовича, секретаря Совета безопасности Джумакадырова Темира Курмангазиевича и многих других офицеров Вооруженных Сил. Благодарю за вклад в реформу Вооруженных Сил, за их укрепление.

Уважаемые соотечественники!

Кыргызстан — миролюбивое государство, страна свободных людей. Но нам надо всегда помнить, что мирный труд граждан надо защищать. Чтобы защитить свою независимость, народ, свои границы, мы должны иметь высокомобильную, хорошо оснащенную армию и надежных, всесторонне подготовленных защитников Отечества.

Сегодня грань между внутренними и внешними угрозами стирается. Террористы, накачанные идеями религиозного экстремизма стали реальной угрозой для стран Центральной Азии.Количество людей, подверженных такой идеологии, растёт с каждым днём, и никто не может дать никаких гарантий, что завтра ничего не произойдёт в Кыргызстане.

Обстановка в мире и в регионе непростая. Звучат провокационные прогнозы о возможных войнах за землю и воду. К сожалению, пока еще не урегулированы приграничные споры. Набирает силу международный терроризм.

Да и внутри нашей страны хватает подонков, готовых за гранты или политические дивиденды раскачать ситуацию, нажиться на беде, на межэтнических и пограничных конфликтах, на крови людей.

В такой напряженной обстановке Вооруженные силы должны быть готовы защитить Родину, быть готовыми к агрессии извне и к борьбе с внутренними вызовами.

Поэтому Правительству и парламенту надо привыкать к тому, что Воруженные силы надо финансировать в достаточном объеме. Правительство и Жогорку Кенеш не должны экономить на Воруженных силах и должны выделять необходимые средства из бюджета, как для обеспечения оружием, боеприпасами, каку для проведения учений, так и для социальной защиты наших военнослужащих.

Полагаю также, что еще рано подводить черту под военной реформой. Она должны быть продолжена. Нам предстоит еще решить очень важные и сложные вопросы развития наших Вооруженных Сил.

Необходимо продолжить работу по оснащению войск современными видами вооружения и военной техники.

Следует уделить внимание вопросам территориальной обороны, а также оперативного оборудования территории страны в интересах обороны и безопасности.

Правительству необходимо начать планомерную работу по созданию экономических основ обороноспособности страны.

Конечно же, нужно продолжить решать материально-бытовые вопросы военно-служащих и членов их семей, в том числе строительства жилья. Государство должно сделать все, чтобы наши военные были гарантированно социально защищены.

Правительство и Жогорку Кенеш должны уже в бюджете на 2018 год предусмотреть увеличение расходов на Вооруженные силы. Потому что, возможно, мы уже не будем получать такую значительную помощь как раньше от наших союзников. Пора нам уже самим зарабатывать и самим финансировать приобретение необходимого вооружения, техники и боеприпасов для нужд армии".

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