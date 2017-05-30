Муфтий Кыргызстана прочитал азан в католической церкви в США

30 мая 2017, 15:29 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. Муфтий Кыргызстана Максат ажы Токтомушев прочитал азан в католической церкви в США. Видео появилось в соцсетях.

Как сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Кыргызстана, муфтий страны в составе делегации из Кыргызстана с 1 по 9 мая текущего года пребывал в США. Данная поездка была организована государственным Департаментом США.

"Цель поездки – встреча с соотечественниками, проживающими там. В рамках данной поездки делегация посетила несколько церквей и в одной из католических церквей муфтий Максат ажы Токтомушев прочитал азан. Это было запланировано. И посетители церкви отнеслись к этому нормально", - сообщили в ДУМК.