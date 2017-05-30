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Развитие электронного государства - это политический проект, который требует консенсуса – Ааре Лапонин

Источник:
http://kabar.kg/news/razvitie-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428970-ru.html

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30 мая 2017, 15:34       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Развитие электронного государства - это политический проект, который требует консенсуса. Такое мнение на Международной конференции по обсуждению проекта "Таза коом" в Бишкеке озвучил консультант Академии цифрового правительства Эстонии Ааре Лапонин.
По его словам, в Эстонии был консенсус между коалицией и оппозицией.
"Все поддерживали, что использование ИКТ - это очень важно и нужно. И даже когда политики нашего государства менялись, в вопросах использования ИКТ оставался консенсус и никто ничего не менял. Я лично считаю, что развитие электронного государства простое дело. Если проект "Таза коом" уже в кармане и есть консенсус, то реализация будет положительной. Для Эстонии - это было положительно", - сказал он.
Докладчик подчеркнул, что активная роль в реализации проекта лежит на государстве.

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