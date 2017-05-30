Развитие электронного государства - это политический проект, который требует консенсуса – Ааре Лапонин

30 мая 2017, 15:34 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Развитие электронного государства - это политический проект, который требует консенсуса. Такое мнение на Международной конференции по обсуждению проекта "Таза коом" в Бишкеке озвучил консультант Академии цифрового правительства Эстонии Ааре Лапонин.

По его словам, в Эстонии был консенсус между коалицией и оппозицией.

"Все поддерживали, что использование ИКТ - это очень важно и нужно. И даже когда политики нашего государства менялись, в вопросах использования ИКТ оставался консенсус и никто ничего не менял. Я лично считаю, что развитие электронного государства простое дело. Если проект "Таза коом" уже в кармане и есть консенсус, то реализация будет положительной. Для Эстонии - это было положительно", - сказал он.

Докладчик подчеркнул, что активная роль в реализации проекта лежит на государстве.