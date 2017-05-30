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Депутат предлагает приравнять оставление места ДТП, повлекшего смерть или тяжкие травмы, к вождению в пьяном состоянии

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428968-ru.html

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Против депутатов Чудинова и Жапарова возбудили дело — обвиняют в коррупции

30 мая 2017, 15:21       Комментарии

В Кыргызстане предлагают приравнять оставление места дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть или тяжкие телесные повреждения, к вождению в пьяном состоянии. Об этом стало известно 30 мая на заседании комитета ЖК по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.
Комитет во втором чтении рассматривает поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности, которые предусматривают ужесточение наказание за вождение в нетрезвом виде и за оставление места ДТП.
Во время заседания член комитета Аида Салянова ("Ата Мекен") выразила мнение, что в законопроекте предусмотрено мягкое наказание за оставление места ДТП, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека или наступила смерть человека.
"По статье законопроекта оставление места ДТП, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью или наступила смерть, наказывается лишением свободы от 3 до 5 лет с лишением права вождения на определенное время. Разве это соразмерно жизни человека?" - сказала она.
В ответ один из инициаторов законопроекта Акылбек Жапаров ("Бир Бол") сообщил, что данная статья будет доработана. "Ранее во время обсуждения высказывалась критика, и мы были согласны ее доработать. Было решено, что если человек оставил место ДТП, то это приравнивается к вождению в пьяном состоянии, и наказание будет идти по этой статье", - сказал он.

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