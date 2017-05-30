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Всемирный банк: Цели программы "Таза коом" не могут быть реализованы в полном объеме без частного сектора

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428967-ru.html

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30 мая 2017, 15:28       Комментарии

Всемирный банк готов поддержать цифровую трансформацию Кыргызстана и Центральной Азии предлагаемого проекта Digital CASA - цифровая Центральная и Южная Азия, заявила региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Лилия Бурунчук. "Центральная Азия ранее была центром не только торговли, но и культуры, где развивались новые технологии. Чтобы Центральная Азия была связана со всем миром и за короткий период целенаправленно вновь подключилась к мировой экономике, Всемирный банк готов поддержать программу Digital CASA. Этот проект может стать одним из двигателей разработки и реализации программы "Таза коом". И мы решительно поддерживаем эту программу и видение правительства цифрового будущего. Кыргызстан и Афганистан первыми присоединятся к программе Digital CASA. И конечной целью этой программы является предоставление надежных и доступных услуг ИКТ", - сказала Лилия Бурунчук.
Л.Бурунчук также сообщила, что для успеха программы "Таза коом" важна нецифровая среда, вроде институтов и регулирование. Кроме этого она подчеркнула, что цели программы не могут быть реализованы в полном объеме без частного сектора и частных инвестиций.

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