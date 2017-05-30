Кыргызстан экспортирует в страны ЕАЭС кокосы, авокадо, гуайяву и папайю

30 мая 2017, 15:25 Комментарии

По данным, представленным на сайте Евразийской экономической комиссии, в 2016 году Кыргызстан экспортировал в страны ЕАЭС, в частности в Россию и Казахстан, кокосы, папайю, финики, манго, авокадо, гуайяву и другие экзотические фрукты почти на полмиллиона долларов США ($493 тыс.).

Можно было бы порадоваться за кыргызских фермеров, если бы не одно "НО": в Кыргызстане не растет папайя и кокосы, либо выращивание на территории республики данных видов экзотических фруктов тщательно скрывается. K-News решил выяснить, где в Кыргызстане растут кокосы, и не является ли нарушением договора ЕЭАС экспорт со стороны Кыргызской Республики в страны Евразийского экономического союза фруктов и орехов из третьих стран?

В Государственном агентстве по продвижению инвестиций и экспорта КР затруднились уточнить, где именно в Кыргызской Республике произрастают экзотические фрукты. Однако в ведомстве уверены, что в реэкспорте этой категории товаров нет ничего плохого.

"Мы объездили все регионы нашей страны и не слышали, чтобы данная продукция росла у нас в стране. Конечно, речь идет о перепродаже. В целом же договор ЕАЭС не запрещает нам заниматься реэкспортом. Другое дело, что неправильно говорить о том, что Кыргызстан экспортировал в страны ЕАЭС экзотические фрукты. Это не наша продукция, следовательно, мы только реэкспортируем товар. Мы все помним историю с белорусскими моллюсками и креветками. Там проблема была не в самом реэкспорте продукции, а в том, что Беларусь выдавала эту продукцию за свою. Поэтому очень важно разграничивать эти понятия. Кыргызстан реэкспортировал экзотические фрукты, а не поставлял их в качестве своей выращенной продукцией", – прокомментировал K-News завотделом Госагентства по продвижению инвестиций и экспорта Нурлан Арипов.

Не видит ничего плохого в реэкспорте и журналист Григорий Михайлов.

"Моя позиция в целом такова: реэкспорт возможен при должном оформлении. Товар обязательно должен пройти стандартную сертификацию (проверку в специальных лабораториях), иначе груз могут поймать где-нибудь в Новосибирской области и вернуть отправителю", – прокомментировал ситуацию Михайлов.

Каким образом Кыргызстан может реэкспортировать экзотические фрукты или любую другую продукцию в страны ЕАЭС, рассказал эксперт Денис Бердаков.

"То, что у нас числится в таможенной статистике – это все официально вывозится. То есть я как бизнесмен, как было в данном случае, завожу авокадо. Пока товар не пересек границы Кыргызстана, Казахстана, России и так далее, он не является товаром таможенного союза. Как только товар ввезен в Кыргызстан официально, с него заплатили налоги, проверили в био-лаборатории на вредные металлы, антибиотики и так далее, получили сертификат, им спокойно можно торговать по всему ЕАЭС. Так может сделать любой предприниматель в рамках любой из стран. Одно дело — когда продукт выдается под тот, который произведен в стране, другое — когда мы открыто говорим, что это реэкспорт. Это не нарушает требований ЕАЭС", – заключил эксперт.