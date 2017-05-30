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Общество слепых требует отмены уголовного дела по распределению квартир

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360691_ob...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428962-ru.html

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30 мая 2017, 13:42       Комментарии

Кыргызское общество слепых и глухих требует отмены уголовного дела в отношении их руководителя. Об этом сегодня, 30 мая, журналистам заявил юрист общества Сергей Брюханов.
Отметим, сегодня у здания парламента на митинг вышли оппозиционные члены общества слепых и глухих.
Участники акции протеста потребовали от властей разобраться в их проблемах. В частности, поставить точку в вопросе выделения недвижимости для слепых и глухих.
Однако через некоторое время на площадь вышли другие члены данной организации.
По словам Брюханова, другие представители этого же общества вышли выразить протест на действия  Генеральной прокуратуры и других правоохранительных органов, которые, несмотря на то, что между  так называемыми жалобщиками имеется спор по выдаче квартир, гражданский спор переквалифицировали в уголовное дело.
"Некоторые члены нашего общества остались недовольны тем, как были распределены квартиры между инвалидами по зрению и слуху. Они писали жалобы о коррупции и мошенничестве в обществе слепых и глухих. Однако они не принимают во внимание, что общество слепых и глухих является некоммерческой организацией. Здесь, в принципе, не может быть коррупции. В гражданско-процессуальном кодексе указано, что споры о законности действия некоммерческих организаций рассматриваются в порядке гражданского производства. Несмотря на это они жалуются в Генпрокуратуру, и надзорный орган возбуждает уголовное дело", - сказал Брюханов.
Он добавил, что члены общества обращались к генеральному прокурору с просьбой принять их, но она отказала в этом.
"Мы просили Генпрокуратуру рассмотреть действия нижестоящего прокурора о законности возбуждения уголовного дела. В главном надзорном органе отписали это дело в городскую прокуратуру, те в свою очередь спускают нашу жалобу следователю. Как следователь может отменить решение вышестоящего прокурора?" - возмутился юрист.

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