В Стамбуле зарезали главного редактора турецкой газеты

30 мая 2017, 14:02 Комментарии

Главный редактор проправительственной турецкой газеты Yeni Akit Кадир Демирель погиб в Стамбуле от ножевого ранения. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Hürriyet Daily News.

Между Демирелем, его дочерью Эсмой и зятем Джемилем Явузом Каранфилом вспыхнула семейная ссора, которая впоследствии переросла в драку.

В результате Каранфил ударил ножом свою жену и ее отца. Демирель от полученных ран скончался, его дочь доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Ее прооперировали. Состояние пострадавшей оценивается как критическое.

Убийца скрылся с места преступления, его разыскивает полиция.

Кадиру Демирелю было 56 лет. Он работал в разных турецких изданиях: Milli Gazete, Sabah daily, Zaman. В 2014 году он пришел в газету Yeni Akit.