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В Стамбуле зарезали главного редактора турецкой газеты

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360692_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428961-ru.html

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30 мая 2017, 14:02       Комментарии

Главный редактор проправительственной турецкой газеты Yeni Akit Кадир Демирель погиб в Стамбуле от ножевого ранения. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Hürriyet Daily News.
Между Демирелем, его дочерью Эсмой и зятем Джемилем Явузом Каранфилом вспыхнула семейная ссора, которая впоследствии переросла в драку.
В результате Каранфил ударил ножом свою жену и ее отца. Демирель от полученных ран скончался, его дочь доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Ее прооперировали. Состояние пострадавшей оценивается как критическое.
Убийца скрылся с места преступления, его разыскивает полиция.
Кадиру Демирелю было 56 лет. Он работал в разных турецких изданиях: Milli Gazete, Sabah daily, Zaman. В 2014 году он пришел в газету Yeni Akit.

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