ЕС не поддержит просьбу НПО повлиять на власти КР в отношении некоторых СМИ

30 мая 2017, 14:32 Комментарии

Европейский Союз не поддержит позицию правозащитников Кыргызстана, обратившихся к ЕС с просьбой повлиять на руководство страны в вопросе исков против некоторых отечественных СМИ. Об этом сообщил политолог Бакыт Бакетаев.

По его словам в Европейском Союзе хорошо понимают и чувствуют ситуацию в Кыргызстане и не позволят спекулировать свободой слова.

"В ЕС, конечно, изучат этот вопрос. Там тоже есть люди, которые тонко чувствуют, где грань свободы слова и анархии слова. Думаю, что ЕС очень четко дадут понять и не будут спекулировать на свободе слова. Ведь человек, на которого они вылили неправильную информацию, черный пиар, имеет право защищаться. Или они считают, что если они так написали, то это правда последней инстанции? Они должны знать, что другой человек имеет право защищаться и дать ответ", - сообщил Бакетаев.

Он отметил, что Кыргызстан по свободе слова и демократии занимает одно из лидирующих мест в мире.

"Демократия слова заканчивается там, где начинается демократия и свобода другого человека. В Европе научились различать, кто и в каких целях использует свободу слова. Их не проведешь. На мой взгляд, наша страна по свободе слова входит в тройку или пятерку мировых государств. Думаю, ЕС не поддержит позицию правозащитников", - заявил политолог.

Напомним, FIDH (Международная федерация за права человека) совместно с правозащитным движением "Бир дуйно Кыргызстан", центром защиты прав человека "Кылым шамы" и правовой клиникой "Адилет" направили открытое письмо Европейскому Союзу.

Авторы письма считают, что в преддверии президентских выборов в Кыргызстане, назначенных на осень 2017 года, преследование правозащитников, журналистов и оппозиционеров резко усилилось.

В частности, они отмечают иски против редакции "Заноза" и персонально к правозащитнику Чолпон Джакуповой, журналисту Нарыну Айыпу и другим личностям.