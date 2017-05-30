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Сколько вешать граммов? ГСБЭП поймала взяточников на весовом контроле

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360688_sk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428959-ru.html

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В ряде районов Бишкека несколько дней не будет газа

30 мая 2017, 14:38       Комментарии

На пункте весогабаритного контроля "Жаны-Арык" финпол выявил взяточников. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП. Так, по данным ведомства, сотрудниками межрайонного подразделения по Узгенскому и Кара-Кульджинскому районам Ошской области были выявлены несколько должностных лиц Минтранса, закрывавших глаза на перевес за отдельную плату.
При контрольном взвешивании грузового автомобиля марки "Шахман" установлено превышение допустимой нормы на 13,5 тонны. В результате чего была скрыта уплата налога в госбюджет в размере 20 тысяч сомов. Отметим, что по мимо доходов, такие действия приводят к расходам госказны, ведь проезд с таким весом по автомобильным дорогам портит дорожное покрытие.
"В ходе проведения оперативных мероприятий был выявлен факт злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц "Жаны-Арык". По результатам рассмотрения материала, действиям должностных лиц пункта весового контроля департамента Министерства транспорта и коммуникации будет дана юридическая оценка", - говорится в сообщении.

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