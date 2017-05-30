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Акылбек Жапаров: О возбуждении уголовного дела я узнал из СМИ

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360695_ak...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428958-ru.html

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30 мая 2017, 14:42       Комментарии

"Я узнал из СМИ о возбуждении уголовного дела в отношении меня", - сказал сегодня, 30 мая, журналистам депутат Акылбек Жапаров ("Бир Бол").
Он добавил, что пока у него нет информации об этом деле, а также сказал, что его еще не вызвали на допрос.
Отметим, сегодня, 30 мая, генеральный прокурор на основании материалов, поступивших из Государственного комитета национальной безопасности, возбудил уголовное дело в отношении бывших членов правительства КР Игоря Чудинова, Акылбека Жапарова и других лиц по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 (коррупция) УК КР по факту незаконного выделения и нецелевого использования в период 2009-2015 годы бюджетной ссуды в размере 200 млн сомов ОАО "Машиноиспытательная станция".
Расследование уголовного дела поручено следственному управлению Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.

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