Акылбек Жапаров: О возбуждении уголовного дела я узнал из СМИ

30 мая 2017, 14:42 Комментарии

"Я узнал из СМИ о возбуждении уголовного дела в отношении меня", - сказал сегодня, 30 мая, журналистам депутат Акылбек Жапаров ("Бир Бол").

Он добавил, что пока у него нет информации об этом деле, а также сказал, что его еще не вызвали на допрос.

Отметим, сегодня, 30 мая, генеральный прокурор на основании материалов, поступивших из Государственного комитета национальной безопасности, возбудил уголовное дело в отношении бывших членов правительства КР Игоря Чудинова, Акылбека Жапарова и других лиц по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 (коррупция) УК КР по факту незаконного выделения и нецелевого использования в период 2009-2015 годы бюджетной ссуды в размере 200 млн сомов ОАО "Машиноиспытательная станция".

Расследование уголовного дела поручено следственному управлению Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.