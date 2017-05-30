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В Узбекистане снова изменили Конституцию, усилив полномочия президента

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360702_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428957-ru.html

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Атамбаев выразил соболезнования президенту Шри-Ланки в связи с жертвами в результате стихийных бедствий

30 мая 2017, 14:46       Комментарии

Сенат Олий Мажлиса (Верхняя палата парламента) Узбекистана внес изменения в четыре статьи Конституции. Об этом сообщается на сайте сената.
Поправки были внесены в статьи 80, 93, 108 и 109 Конституции. Так, изменения в статью 80 Основного закона "предусматривают исключение из полномочий Сената Олий Мажлиса назначение и освобождение от должности председателя Госкомприроды по представлению президента Узбекистана, а также заслушивание отчета председателя Госкомприроды".
В соответствии с поправками, внесенными в статью 93 Конституции, "Конституционный суд будет избираться Сенатом Олий Мажлиса по представлению президента Узбекистана из числа лиц, рекомендованных Высшим судейским советом, включая представителя от Республики Каракалпакстан".
Поправки в статьи 108 и 109 Основного закона "предусматривают расширение полномочий Конституционного суда в части проверки соответствия Конституции конституционных законов, законов о ратификации международных договоров до их подписания, рассмотрения обращений Верховного суда, инициированных судами, о соответствии Конституции нормативно-правовых актов, подлежащих применению судами в конкретном деле, а также ежегодного представления палатам Олий Мажлиса и президенту Узбекистана информации о конституционной законности в стране".
Эти изменения и дополнения, согласно официальному сообщению, "послужат еще большему укреплению" демократических процессов в стране.

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