ГКНБ раскрыл тайну коррупционной схемы бывших членов правительства

30 мая 2017, 15:03 Комментарии

29 мая по материалам Антикоррупционной службы ГКНБ генеральным прокурором возбуждено уголовное дело в отношении ряда высокопоставленных чиновников и депутатов ЖК КР по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 УК КР (коррупция).

Из собранных материалов следует, что 17 июля 2009 года на основании распоряжения премьер-министра Игоря Чудинова Министерством финансов в лице Государственного фонда развития экономики (ГФРЭ) в нарушение требований действующего законодательства республики необоснованно и незаконно была выделена бюджетная ссуда в размере 200 млн сомов ОАО "МИС" для реконструкции семяочистительного завода и выращивания семенного материала сахарной свеклы со сроком погашения до 31 декабря 2012 года.

Следует отметить, что до подписания вышеуказанного распоряжения гражданка Т. Шандецкая (теща И. Чудинова) приобрела 24 процента акций ОАО "МИС" у ОсОО "Бишкекстроймонтаж". Также акциями ОАО "МИС" владели А. Жапарова (супруга экс-министра экономики и финансов КР Акылбека Жапарова) и другие лица.

В последующем ГФРЭ дважды (в 2012-м и 2015 году) необоснованно и незаконно были продлены сроки возврата задолженности ОАО "МИС" по выплате государственной бюджетной ссуды.

По состоянию на 1 марта 2017 года задолженность ОАО "МИС" перед Министерством финансов КР составляет 237 млн 791 тыс. 75 сомов. Кроме того, в данное время, согласно материалам уголовного дела, фактическим владельцем 95 процентов акций ОАО "МИС" являются лица, аффилированные с депутатом ЖК КР А. Жапаровым.

Согласно заключению судебного эксперта, ОАО "МИС" из поступивших от республиканского бюджета в виде целевой ссуды денежных средств не по целевому назначению использовано 68 млн 248 тыс. 50 сомов.

Таким образом, в результате противоправных действий И. Чудинова, экс-министра сельского хозяйства и мелиорации Ч. Узакбаева и Т. Айдаралиева, экс-министра экономики А. Жапарова и других связанных с ними лиц государству был причинен ущерб в особо крупном размере.

Расследование данного уголовного дела поручено Следственному управлению ГКНБ КР.