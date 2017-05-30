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Трое пострадавших в ДТП в Баткенской области детей находятся в реанимации

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360696_tr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428955-ru.html

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30 мая 2017, 15:07       Комментарии

Координатор по здравоохранению Баткенской области Орозмамат Темиров рассказал о состоянии пострадавших в крупном ДТП вчера, 29 мая.
Так, один из пострадавших получил амбулаторную помощь. Остальные шестеро с различными диагнозами находятся в больнице.
В отделении реанимации находятся трое детей:
<li>У.С., 2005 г.р. Диагноз: "ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, закрытый надмышелковый перелом правой плечевой кости со смешением, закрытый перелом костей таза справа со смешением. Травматический шок".</li><li>Ж.А. , 2004 г.р. Диагноз: "ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки".</li><li> Т.К., 2011 г.р. Диагноз: "ЗЧМТ, ушиб головного мозга, перелом нижней челюсти со смещением".</li>
В отделении травматологии находятся:
<li>А. Р., 1971 г.р. Диагноз: "ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и обеих голеней".</li><li>Т. М., 1979 г.р. Диагноз: "ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушибленная рана нижнего века слева, ссадина лобной области слева".</li><li>Ш. У., 1982 г.р. Диагноз: "ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки".</li>
Напомним, вчера, 29 мая в 16.00 на 45-м км автодороги Баткен - Ош произошло крупное ДТП. По предварительной версии, у автомашины "Хонда Степвагон", перевозившей пассажиров, во время движения на большой скорости лопнуло колесо. В результате водитель не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет и несколько раз перевернулся.
В минивэне находилось 9 человек. В результате аварии погибли два человека. Сейчас устанавливаются причины ДТП и проводится расследование.

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