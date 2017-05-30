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ЕСПЧ обязал Россию заплатить 38 тысяч евро за нарушения на выборах

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360703_es...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428954-ru.html

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30 мая 2017, 15:11       Комментарии

Европейский суд по правам человека признал нарушение права на честные и свободные выборы в ходе думской кампании 2011 года в России. Он постановил выплатить 38 тысяч евро девяти заявителям жалобы на действия российских властей.
Суд особо отметил, что не рассматривал в деталях суть претензий заявителей к организации выборного процесса и возможным выявленным нарушениям. При этом ЕСПЧ признал, что заявители привели разумные доводы о неправильном порядке пересчета голосов, которые не были должным образом рассмотрены в российских судах.
Заявителями по делу выступали избиратели, кандидаты и наблюдатели на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга и Государственную думу в декабре 2011 года. Они утверждали, что итоговые данные избиркомов отличались от тех, которые были в протоколах, полученных на руки наблюдателями.
По утверждению заявителей, избирательные комиссии приписывали голоса "Единой России". На выборах 2011 года партия, по официальным данным, набрала более 49 процентов голосов.

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