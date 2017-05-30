ЕСПЧ обязал Россию заплатить 38 тысяч евро за нарушения на выборах

30 мая 2017, 15:11 Комментарии

Европейский суд по правам человека признал нарушение права на честные и свободные выборы в ходе думской кампании 2011 года в России. Он постановил выплатить 38 тысяч евро девяти заявителям жалобы на действия российских властей.

Суд особо отметил, что не рассматривал в деталях суть претензий заявителей к организации выборного процесса и возможным выявленным нарушениям. При этом ЕСПЧ признал, что заявители привели разумные доводы о неправильном порядке пересчета голосов, которые не были должным образом рассмотрены в российских судах.

Заявителями по делу выступали избиратели, кандидаты и наблюдатели на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга и Государственную думу в декабре 2011 года. Они утверждали, что итоговые данные избиркомов отличались от тех, которые были в протоколах, полученных на руки наблюдателями.

По утверждению заявителей, избирательные комиссии приписывали голоса "Единой России". На выборах 2011 года партия, по официальным данным, набрала более 49 процентов голосов.