Штаны, пижамы, тяпки. Что нашла таможня при осмотре контрабандного груза

30 мая 2017, 15:11 Комментарии

По документам большегруз из Узбекистана должен был провести через границу с Кыргызстаном 37 наименований товаров, но водитель подумал, что если добавить еще девять видов продукции, этого никто не заметит. Однако на таможенном контрольно-пропускном пункте в Баткене факт незаконного провоза был выявлен. Об этом сообщает пресс-служба ГТС КР.

По данным службы, в автомашине марки "Вольво FH42Т" с прицепом и с государственными номерными знаками Республики Узбекистан в результате досмотра установлено, что согласно упаковочному листу в грузовом отсеке должны были находиться товары общим весом брутто 10 тонн.

Однако в результате досмотра установлено, что незаконно через границу перевозился еще ряд незадекларированных товаров. В их число входят различные товары.

<li>Штаны х/б в количестве 2200 штук;</li><li>Пижамы детские – 1990 комплектов;</li><li>Тапочки мужские – 504 пары;</li><li>Туфли мужские – 50 пар;</li><li>Веревки, сплетенные в круглые формы, общей длиной 21 600 метров;</li><li>Веревки ленточной формы общей длиной 26 400 метров;</li><li>Самовары из нержавеющего металла – 24 штуки;</li><li>Тяпки (кетмень) с деревянной рукояткой - 50 штук;</li><li>Веревки из х/б пряжи в одном мешке общей длиной 6800 метров.</li>

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ущерб возмещен на сумму 482 тысячи сомов.