МЧС: Из-за проливных дождей уровень воды в реках значительно поднялся

30 мая 2017, 15:28 Комментарии

В период с 30 по 31 мая в связи с повышенным температурным фоном и ожидаемыми локальными ливневыми дождями на реках республики ожидаются подъемы уровней воды, сообщают в МЧС. Возможен размыв берегов и подтопление пойменных участков территорий, прилегающих к руслам рек.

В горных и в предгорных районах республики селеопасно.

30 мая на большинстве рек республики в связи с локальными ливневыми дождями отмечались подъемы уровня воды на 1-8 см; в верховье реки Нарын - 13-18 см.

Водность большинства рек республики повышенная и составляет 124-280%.

На реках Ур-Марал, Кумуш-Тоо, Узун-Акмат, Чычкан, Тар, Кара-Кулжа и Кызыл-Суу расходы воды приближены к критической отметке.