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МЧС: Из-за проливных дождей уровень воды в реках значительно поднялся

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360707_mc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428952-ru.html

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Прохлада и ночью дождь — погода в Кыргызстане на 30 мая

30 мая 2017, 15:28       Комментарии

В период с 30 по 31 мая в связи с повышенным температурным фоном и ожидаемыми локальными ливневыми дождями на реках республики ожидаются подъемы уровней воды, сообщают в МЧС. Возможен размыв берегов и подтопление пойменных участков территорий, прилегающих к руслам рек.
В горных и в предгорных районах республики селеопасно.
30 мая на большинстве рек республики в связи с локальными ливневыми дождями отмечались подъемы уровня воды на 1-8 см; в верховье реки Нарын - 13-18 см.
Водность большинства рек республики повышенная и составляет 124-280%.
На реках Ур-Марал, Кумуш-Тоо, Узун-Акмат, Чычкан, Тар, Кара-Кулжа и Кызыл-Суу расходы воды приближены к критической отметке.

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