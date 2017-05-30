"Содружество": Кто против кого на севере Афганистана?

30 мая 2017, 15:17 Комментарии

Террористическая организация ДАИШ, руководствуясь своими геополитическими планами, невзирая на серьезные территориальные потери в Ираке и Сирии, наращивает свое влияние на территории других стран. Достаточно серьезное внимание при этом уделяется соседнему Афганистану. По данным американского командования в Афганистане экстремисты этой террористической организации присутствуют уже на территории 25 из 34 провинций страны.

Реальной угрозой правительственным силам этого государства стало сосредоточение боевиков ДАИШ на севере Афганистана. По усредненным оценкам различных источников в афганских провинциях Кундуз, Фарьяб, Тахор и Сарипул насчитывается не менее чем по три тысяче вооруженных членов этой террористической организации. Несколько меньше (по одной тысячи боевиков ДАИШ) сосредоточено в Джаузджане и Самангане. И их число постоянно увеличивается.

По данным правительственных источников Афганистана большинство активных членов "афганских игиловцев" являются выходцами из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Киргизии. Кроме того, среди боевиков есть и туркмены, и выходцы из российского Северного Кавказа, и уйгуры из Китая. В течение двух последних лет в Афганистане отмечается тесное взаимодействие ДАИШ с членами действующей там же другой экстремистской организацией "Исламское движение Узбекистан (УЗУ). Полевые командиры ДАИШ несколько раз даже перекупали у них целые отряды. Это свидетельствует о том, что финансовых проблем у "игиловцев" нет.

Действующие в северных афганских провинциях боевики ДАИШ ничем не отличаются от своих собратьев в Ираке или Сирии. Им также свойственны жестокость и алчность. Учитывая, что грабить афганское мирное население затруднительно, народ и так бедствует, бандиты ДАИШ пытаются поставить под свой контроль транспортные потоки наркотиков в Среднюю Азию. А вот здесь они пересекаются с деятельностью талибов, которые тоже не прочь заработать на наркоторговле. В результате распри экстремистов ДАИШ и "Движения Талибан" быстро переросли на радость правительственным силам в боевые действия. Особенно часто боестолкновения между боевиками двух экстремистских организаций имеют место в провинциях Кундуз и Тахор.

В апреле и мае самые крупные отряды ДАИШ сосредоточились в Нанграхаре на востоке страны, на западе – в провинции Герат и на севере — в провинции Кунар. В Нанграхаре осенью 2016 года боевики ДАИШ провели крупную вылазку, в результате которой завладели серьезными складами американского оружия, боеприпасов и снаряжения. Американцы до сих пор разбираются, почему эти склады оставались без должной охраны. Особенно их беспокоит факт, что боевики ДАИШ получили в свое распоряжение большое количество американских противопехотных мин, действие которых уже отмечается по территории всего Афганистана, в том числе и в Кабуле.

В последние дни мая произошли серьезные бои между боевиками ДАИШ и Талибан в провинции Нанграхар. Талибам удалось окружить крупный отряд экстремистов из ДАИШ, но последним очень повезло, в самый критический момент боя по наступающим талибам американские ВВС нанесли авиационный удар. Почему не разбомбили и тех и других? На этот вопрос ответа не последовало.

Не помогают, например, американцы и их союзники и подразделениям афганской армии, которые в течение последних двух недель отбиваются от боевиков ДАИШ в районе населенного пункта Спин Джумат уезда Чапархар. Авиация США почему-то действует выборочно, в некоторых районах Афганистана приходит на помощь правительственным силам по первому зову, а вот на афганском севере по боевикам ДАИШ американцы свое оружие, как правило, не применяют.

Не трогают военные США экстремистов из ДАИШ и в Вардудже провинции Бадахшан и в уездах Дашти-Арчи и Имам_Сахиб провинции Кундуз, (территории в приграничной зоне с Такжикистаном), где афганская армия с ними никак не совладеет. Запросы на авиационную поддержку остаются без внимания. Почему? И на этот вопрос нет ответа.

Интересная избирательность. Не в интересах всеобщей борьбы с террористами из ДАИШ, но в пользу ужесточению нестабильности на границе с Таджикистаном. Такой вывод просто напрашивается. Ведь это шанс открыть еще один фронт непосредственного противостояния ДАИШ и Российской Федерации. Не в этом ли цель? Бжезинский умер, но дело его (создавай и используй в своих целях террористов) живет!

"Содружество"

Максат Нарымбаев

30.05.17