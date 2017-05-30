Доллар США: 68.0192 (+0.0688) 
Евро: 76.0727 (-0.1948) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Кыргызстанцы не пострадали во время урагана в МосквеКыргызстанцы не пострадали во время урагана в МосквеДепутат предлагает приравнять оставление места ДТП, повлекшего смерть или тяжкие травмы, к вождению в пьяном состоянииДепутат предлагает приравнять оставление места ДТП, повлекшего смерть или тяжкие травмы, к вождению в пьяном состоянии

Цифровая трансформация должна быть частью стратегии социально-экономического развития – российский эксперт

Источник:
http://kabar.kg/news/tcifrovai...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428950-ru.html

Похожие новости

Всемирный банк готов поддержать цифровую трансформацию Кыргызстана

Развитие электронного государства - это политический проект, который требует консенсуса – Ааре Лапонин

Всемирный банк: Цели программы "Таза коом" не могут быть реализованы в полном объеме без частного сектора

Андрей Першин: Филиал "Российской газеты" в Бишкеке один из лучших

"Интересно": 5 фактов об электромобиле, которые вы должны знать перед покупкой.

30 мая 2017, 15:23       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. "Мы говорим о трансформации в очень широком смысле, я понимаю так проект "Таза коом", - сказал на Международной конференции по обсуждению проекта "Таза коом" л руководитель Института развития информационного общества России Юрий Хохлов
По его словам, очень важно, когда идет проектирование учитывать все элементы, которые вообще существуют в стратеги социально-экономического развития.
"Цифровая трансформация должна быть частью стратегии социально-экономического развития в долгосрочной перспективе. То есть неправда, когда говорят, что цифровая трансформация проходит раньше, чем сама стратегия. Я бы не советовал делать эту ошибку. Стратегия должны быть посвящена всему. Потому что информационные технологии проникли сегодня и завтра соответственно", - отметил он.
Также Ю. Хохлов подчеркнул необходимость того, что много раз дискутировалось в России – собственно разработанный сектор информационно-коммуникационных технологий.
"Без зеркального сектора ИКТ вы можете построить цифровое государство и экономику, но вы будете пользоваться чужими технологиями и вам придется за это платить", - отметил Юрий Хозлов.
Также одним из важных направлений, по мнению докладчика, является поддержка сектора образования.
"По сообщению Сапара Исакова (руководитель Аппарата президента КР) 25% бюджета направляется на развитие человеческого потенциала. Хотелось бы услышать, сколько из этих вложений остаются в стране или, оставаясь здесь, работают на зарубежных заказчиков. Это важно и на это нужно обращать внимание. Необходимо вырастить своих национальных чемпионов", - добавил он.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум