Цифровая трансформация должна быть частью стратегии социально-экономического развития – российский эксперт

30 мая 2017, 15:23 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. "Мы говорим о трансформации в очень широком смысле, я понимаю так проект "Таза коом", - сказал на Международной конференции по обсуждению проекта "Таза коом" л руководитель Института развития информационного общества России Юрий Хохлов

По его словам, очень важно, когда идет проектирование учитывать все элементы, которые вообще существуют в стратеги социально-экономического развития.

"Цифровая трансформация должна быть частью стратегии социально-экономического развития в долгосрочной перспективе. То есть неправда, когда говорят, что цифровая трансформация проходит раньше, чем сама стратегия. Я бы не советовал делать эту ошибку. Стратегия должны быть посвящена всему. Потому что информационные технологии проникли сегодня и завтра соответственно", - отметил он.

Также Ю. Хохлов подчеркнул необходимость того, что много раз дискутировалось в России – собственно разработанный сектор информационно-коммуникационных технологий.

"Без зеркального сектора ИКТ вы можете построить цифровое государство и экономику, но вы будете пользоваться чужими технологиями и вам придется за это платить", - отметил Юрий Хозлов.

Также одним из важных направлений, по мнению докладчика, является поддержка сектора образования.

"По сообщению Сапара Исакова (руководитель Аппарата президента КР) 25% бюджета направляется на развитие человеческого потенциала. Хотелось бы услышать, сколько из этих вложений остаются в стране или, оставаясь здесь, работают на зарубежных заказчиков. Это важно и на это нужно обращать внимание. Необходимо вырастить своих национальных чемпионов", - добавил он.