Доллар США: 68.0192 (+0.0688) 
Евро: 76.0727 (-0.1948) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Штаны, пижамы, тяпки. Что нашла таможня при осмотре контрабандного грузаШтаны, пижамы, тяпки. Что нашла таможня при осмотре контрабандного грузаТрое пострадавших в ДТП в Баткенской области детей находятся в реанимацииТрое пострадавших в ДТП в Баткенской области детей находятся в реанимации

Водителей Кыргызстана могут обязать возить с собой алкотестеры

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428949-ru.html

Похожие новости

Атамбаев: Реформа системы военного управления в Кыргызстане состоялась: мы преодолели разобщенность войск

Всемирный банк готов поддержать цифровую трансформацию Кыргызстана

Россия и Казахстан признали новые биометрические паспорта Кыргызстана - МИД

Муфтий Кыргызстана прочитал азан в католической церкви в США

Кыргызстан экспортирует в страны ЕАЭС кокосы, авокадо, гуайяву и папайю

30 мая 2017, 15:10       Комментарии

В Кыргызстане водителей могут обязать возить с собой алкотестеры. Об этом стало известно 30 мая на заседании комитета ЖК по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.
Комитет во втором чтении рассматривает поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые предусматривают ужесточение наказание за вождение в нетрезвом виде и за оставление места ДТП.
Во время заседания один из инициаторов проекта закона Акылбек Жапаров ("Бир Бол") сообщил депутатам, что во время подготовки проекта закона они беседовали с сотрудниками Патрульной службы.
"Сотрудники ГАИ сказали нам, что у них нет алкотестеров и если проект закона будет одобрен, то нужно еще предусмотреть закупку алкотестеров. Мы изучили опыт зарубежных стран и в некоторых из них есть норма - если ты хочешь водить машину, значит, ты с собой должен иметь алкотестеры. Сейчас мы готовим новый законопроект, который также касается безопасности на дорогах и туда мы намерены включить пункт, который также будет обязывать водителей возить с собой 2 алкотестера. Это будет обязательным, как и аптечка", - сказал он.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум