Водителей Кыргызстана могут обязать возить с собой алкотестеры

30 мая 2017, 15:10 Комментарии

В Кыргызстане водителей могут обязать возить с собой алкотестеры. Об этом стало известно 30 мая на заседании комитета ЖК по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

Комитет во втором чтении рассматривает поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые предусматривают ужесточение наказание за вождение в нетрезвом виде и за оставление места ДТП.

Во время заседания один из инициаторов проекта закона Акылбек Жапаров ("Бир Бол") сообщил депутатам, что во время подготовки проекта закона они беседовали с сотрудниками Патрульной службы.

"Сотрудники ГАИ сказали нам, что у них нет алкотестеров и если проект закона будет одобрен, то нужно еще предусмотреть закупку алкотестеров. Мы изучили опыт зарубежных стран и в некоторых из них есть норма - если ты хочешь водить машину, значит, ты с собой должен иметь алкотестеры. Сейчас мы готовим новый законопроект, который также касается безопасности на дорогах и туда мы намерены включить пункт, который также будет обязывать водителей возить с собой 2 алкотестера. Это будет обязательным, как и аптечка", - сказал он.