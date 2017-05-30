Доллар США: 68.0192 (+0.0688) 
Евро: 76.0727 (-0.1948) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Содружество": Кто против кого на севере Афганистана?"Содружество": Кто против кого на севере Афганистана?ЕСПЧ обязал Россию заплатить 38 тысяч евро за нарушения на выборахЕСПЧ обязал Россию заплатить 38 тысяч евро за нарушения на выборах

По Кыргызстану в отдельных районах пройдут дожди — прогноз погоды на 31 мая

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428948-ru.html

Похожие новости

Атамбаев: Реформа системы военного управления в Кыргызстане состоялась: мы преодолели разобщенность войск

Всемирный банк готов поддержать цифровую трансформацию Кыргызстана

Россия и Казахстан признали новые биометрические паспорта Кыргызстана - МИД

Муфтий Кыргызстана прочитал азан в католической церкви в США

Кыргызстан экспортирует в страны ЕАЭС кокосы, авокадо, гуайяву и папайю

30 мая 2017, 15:12       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 31 мая. По сообщению Кыргызгидромета, ночью в Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской областях на большей части территории дожди. В Чуйской, Таласской областях в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Днем осадки ожидаются в отдельных районах. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +8...+13
днем: +22...+27
Таласская область
ночью: +7...+12
днем: +21...+26
Баткенская область
ночью: +10...+15
днем: +24...+29
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +9...+14
днем: +24...+29
Иссык-Кульская область
ночью: +6...+11
днем: +16...+21
Нарынская область
ночью: +3...+8
днем: +16...+21
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +9...+11, максимальная температура воздуха днем +25...+27.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум