По Кыргызстану в отдельных районах пройдут дожди — прогноз погоды на 31 мая

30 мая 2017, 15:12 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 31 мая. По сообщению Кыргызгидромета, ночью в Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской областях на большей части территории дожди. В Чуйской, Таласской областях в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Днем осадки ожидаются в отдельных районах. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +8...+13
днем: +22...+27
Таласская область
ночью: +7...+12
днем: +21...+26
Баткенская область
ночью: +10...+15
днем: +24...+29
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +9...+14
днем: +24...+29
Иссык-Кульская область
ночью: +6...+11
днем: +16...+21
Нарынская область
ночью: +3...+8
днем: +16...+21
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +9...+11, максимальная температура воздуха днем +25...+27.