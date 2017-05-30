По Кыргызстану в отдельных районах пройдут дожди — прогноз погоды на 31 мая

30 мая 2017, 15:12 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 31 мая. По сообщению Кыргызгидромета, ночью в Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской областях на большей части территории дожди. В Чуйской, Таласской областях в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Днем осадки ожидаются в отдельных районах. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +8...+13

днем: +22...+27

Таласская область

ночью: +7...+12

днем: +21...+26

Баткенская область

ночью: +10...+15

днем: +24...+29

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +9...+14

днем: +24...+29

Иссык-Кульская область

ночью: +6...+11

днем: +16...+21

Нарынская область

ночью: +3...+8

днем: +16...+21

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +9...+11, максимальная температура воздуха днем +25...+27.