Нурбол зарабатывает на Youtube до $2 тыс — обладатель "серебряной кнопки"

30 мая 2017, 14:56 Комментарии

БИШКЕК, 30 мая - Sputnik. 18-летний кыргызстанец Нурбол Эрланов получил "серебряную кнопку" сервиса Youtube за более чем 100 тысяч подписчиков на своем канале.

Канал ютубера называется KZ KG Tube. Там сейчас насчитывается более 180 тысяч подписчиков, а аккаунт имеет верификацию (подлинность).

Как рассказал Эрланов корреспонденту Sputnik Кыргызстан, первоначально 2 года назад на канал загружались "народные видео", а год назад - творения вайнеров (с их согласия) Кыргызстана, Казахстана и России.

"Мы сотрудничаем с ютуберами этих стран и уже год выкладываем вайны. Официальный Youtube всегда присылает советы по улучшению канала, и я им следую. Два месяца назад пришел код подтверждения на получение "серебряной кнопки". И вот, когда я миновал отметку в 180 тысяч подписчиков, получил награду", - рассказал он.

Кыргызстанец сказал, что зарабатывает как минимум 700-800 долларов, а при хорошем раскладе и 2 тысячи.

Также он сообщил, что в будущем планируется загружать музыкальные видео, сотрудничая с ди-джеями.

Нурбол учится в колледже Кыргызского национального университета на втором курсе.

В начале марта кыргызстанец Курман Джолдошев впервые в истории страны получил "золотую кнопку" за более чем миллион подписчиков.