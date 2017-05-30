Узбекистан и Кыргызстан работают над подготовкой договора по делимитации границы

30 мая 2017, 14:39 Комментарии

21-26 мая 2017 года в Джалал-Абаде (Кыргызстан) состоялась встреча рабочих групп правительственных делегаций Республики Узбекистан и Кыргызской Республики по вопросам делимитации и демаркации узбекско-кыргызской государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

В рамках встречи проведены камеральные работы по участкам узбекско-кыргызской границы, а также совместные топографо-землеустроительные работы на участке госграницы в пределах Андижанской области Республики Узбекистан по смежеству с Ошской областью Кыргызстана.

В ходе переговоров стороны также обсудили вопросы подготовки проекта промежуточного Договора по делимитации узбекско-кыргызской границы.

"Встреча прошла на конструктивной основе и в дружественной атмосфере", — отмечают в Министерстве иностранных дел Узбекистана.