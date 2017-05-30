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Узбекистан и Кыргызстан работают над подготовкой договора по делимитации границы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/uzbeki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428946-ru.html

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30 мая 2017, 14:39       Комментарии

21-26 мая 2017 года в Джалал-Абаде (Кыргызстан) состоялась встреча рабочих групп правительственных делегаций Республики Узбекистан и Кыргызской Республики по вопросам делимитации и демаркации узбекско-кыргызской государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
В рамках встречи проведены камеральные работы по участкам узбекско-кыргызской границы, а также совместные топографо-землеустроительные работы на участке госграницы в пределах Андижанской области Республики Узбекистан по смежеству с Ошской областью Кыргызстана.
В ходе переговоров стороны также обсудили вопросы подготовки проекта промежуточного Договора по делимитации узбекско-кыргызской границы.
"Встреча прошла на конструктивной основе и в дружественной атмосфере", — отмечают в Министерстве иностранных дел Узбекистана.

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