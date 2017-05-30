Президент КР выразил соболезнования главе Шри-Ланки в связи с жертвами в результате наводнения

30 мая 2017, 14:42 Комментарии

Алмазбек Атамбаев выразил соболезнование президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипале Сирисене в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате стихийных бедствий, произошедших в западной, центральной и южной частях Шри-Ланки, сообщает пресс-служба президента КР.

"Примите искренние соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате стихийных бедствий, произошедших в западной, центральной и южной частях Шри-Ланки. Прошу Вас передать слова глубокого сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – отмечено в послании.

Напомним, количество жертв наводнения на Шри-Ланке уже достигло 164 человек. По информации местных СМИ около полмиллиона человек покинули свои дома в результате стихии.