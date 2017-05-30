Исаков: Задача "Таза коом" – провести интернет в каждое село

30 мая 2017, 14:49 Комментарии

Руководитель аппарата президента Сапар Исаков принимает участие Международной конференции "Таза коом: "Видение, глобальные тенденции и возможности для сотрудничества", сообщает пресс-служба президента.

Выступая с приветственной речью, Исаков отметил, что Алмазбек Атамбаев 3 апреля на заседании Национального совета по устойчивому развитию отметил необходимость построения в Кыргызстане экономики, основанной на знаниях, и обозначил цель будущего страны – выйти на рубеж 2040 года сильным, самодостаточным и высокоразвитым государством.

"Нам необходимо развивать технологии и инновации таким образом, чтобы права граждан на доступ к информации укреплялись, чтобы новые технологии обеспечивали качественную обратную связь граждан с правительством. Однако не все имеют доступ в интернет, чтобы суметь воспользоваться онлайн услугами, особенно в сельских районах страны. Следовательно, нужно строить инфраструктуру. Задача "Таза коом" провести интернет в каждое село", – отметил Сапар Исаков.

По его словам, ведущую роль в инновационном развитии страны играет преумножение человеческого капитала.

"Важно создать технологическую основу для доступа каждого гражданина ко всем открытым образовательным ресурсам для повышения конкурентоспособности граждан Кыргызстана в собственной стране и на глобальном рынке труда. Технологии полностью видоизменят процесс, среду и инструменты образования. Мы должны стремиться к системе образования, имеющей практическое значение, воспитывающее гармоничную личность, раскрывающей потенциал каждого человека. Мы входим в топ-11 стран мира по объему инвестиций в образование – 24% от всего бюджета страны", – сказал рукаппарата.

Он отметил, что программа будет реализована в несколько этапов.

"Мы планируем избавиться от многих справок до конца года и автоматизировать многие услуги. Уже скоро заемщики в банках смогут получить необходимую справку от Соцфонда, не выходя из банка. До конца текущего года также планируется внедрение автоматизированных Центров обслуживания населения в селах Кыргызстана. Другие проекты, особенно инфраструктурные, потребуют год-два для полной реализации. Мы охватили ВОЛСами всю страну, теперь нужно довести высокоскоростной интернет до каждого пользователя. Третья категория проектов – долгосрочная. К примеру, изменения в образовательную систему принесут результаты только после 5-6 лет", — сообщил Исаков.

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