По подозрению в убийстве в Ыссык-Атинском районе задержаны двое парней

30 мая 2017, 14:57 Комментарии

25 мая в дежурную часть ОВД Иссык-Атинского района поступило сообщение об обнаружении тела женщины с признаками насильственной смерти.

По данным ГУВД Чуйской области, милиция осмотрев квартиру в Канте, обнаружили тело 68-летней Т.А., хозяйки дома.

"По данным предварительного расследования 44-летняя дочь женщины, беспокоясь тем, что мать долго не берет трубку утром поехала к ней домой, и открыв двери ключом, обнаружила ее тело с признаками насильственной смерти. Она же вызвала милицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК КР. Назначены все необходимые экспертизы. В ходе расследования задержаны 21-летний Т.В., и 26-летний Б.А., жители села Дмитриевка. Они водворены в изолятор временного содержания. В данный момент ведется следствие", – говорится в сообщении.