Доллар США: 68.0192 (+0.0688) 
Евро: 76.0727 (-0.1948) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Таксист едва не сбил ребенка на «зебре» у площади ПобедыТаксист едва не сбил ребенка на «зебре» у площади ПобедыНурбол зарабатывает на Youtube до $2 тыс — обладатель "серебряной кнопки"Нурбол зарабатывает на Youtube до $2 тыс — обладатель "серебряной кнопки"

По подозрению в убийстве в Ыссык-Атинском районе задержаны двое парней

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/po-pod...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428943-ru.html

Похожие новости

По Кыргызстану в отдельных районах пройдут дожди — прогноз погоды на 31 мая

В Араванском районе началось строительство нового моста

Минобразования выделит 5 млн сомов для отдыха школьников, живущих в пострадавших от чрезвычайных ситуаций районах

Таможенники задержали узбекистанца с незадекларированным товаром

В 2017 году ГПС задержала 1,5 тыс. человек с неисправными документами, 114 из них депортировала

30 мая 2017, 14:57       Комментарии

25 мая в дежурную часть ОВД Иссык-Атинского района поступило сообщение об обнаружении тела женщины с признаками насильственной смерти.
По данным ГУВД Чуйской области, милиция осмотрев квартиру в Канте, обнаружили тело 68-летней Т.А., хозяйки дома.
"По данным предварительного расследования 44-летняя дочь женщины, беспокоясь тем, что мать долго не берет трубку утром поехала к ней домой, и открыв двери ключом, обнаружила ее тело с признаками насильственной смерти. Она же вызвала милицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК КР. Назначены все необходимые экспертизы. В ходе расследования задержаны 21-летний Т.В., и 26-летний Б.А., жители села Дмитриевка. Они водворены в изолятор временного содержания. В данный момент ведется следствие", – говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум