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Таксист едва не сбил ребенка на «зебре» у площади Победы

Источник:
http://knews.kg/2017/05/taksis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428942-ru.html

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30 мая 2017, 15:02       Комментарии

Таксист едва не сбил ребенка на «зебре» у площади Победы. Нарушение ПДД зафиксировал на видео активист Владимир Цай.
«Остановился посадить пассажиров, заехав бампером на зебру. Тронулся, не посмотрев по сторонам», — описывает нарушение Владимир.
На видео отчетливо видно, что водитель такси «Удача» (госномер 9277 SX) остановил авто в неположенном месте — непосредственно на пешеходном переходе. Посадив в салон пассажиров, водитель тронулся с места. В это время по «зебре» переходила дорогу группа людей. В результате действий таксиста под колеса авто едва не попала маленькая девочка.

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