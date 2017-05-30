30 мая 2017, 15:02 Комментарии

Таксист едва не сбил ребенка на «зебре» у площади Победы. Нарушение ПДД зафиксировал на видео активист Владимир Цай.

«Остановился посадить пассажиров, заехав бампером на зебру. Тронулся, не посмотрев по сторонам», — описывает нарушение Владимир.

На видео отчетливо видно, что водитель такси «Удача» (госномер 9277 SX) остановил авто в неположенном месте — непосредственно на пешеходном переходе. Посадив в салон пассажиров, водитель тронулся с места. В это время по «зебре» переходила дорогу группа людей. В результате действий таксиста под колеса авто едва не попала маленькая девочка.