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На Иссык-Куле стартовала спартакиада "Здоровая нация - процветающая страна"

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/na-issyk-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428940-ru.html

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30 мая 2017, 14:28       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Накануне на спортивных базах города Чолпон-Ата Иссык-Кульской области стартовали спортивные игры среди сельской молодежи под девизом "Здоровая нация- процветающая страна", посвященные году Годом нравственности, воспитания и культуры.
Как сообщили в пресс-службе Госагентства молодёжи, физкультуры и спорта КР, игры пройдут с 29 мая по 2 июня по 8 видам спорта: ордо, легкая атлетика, тогуз коргоол, кыргыз куреш, армрестлинг, волейбол, футбол и таяк тартыш.
По словам заместителя директора Госагентства Канатбека Арпачиева, на спартакиаде принимают участие спортсмены со всех регионов республики в общем количестве 708 человек.
"Соревнования проводятся в целях привлечения сельской молодежи, сельских жителей к физической культуре и спорту. В этом году мы решили добавить в программу спартакиады распространённую в республике игру таяк тартыш (мас-рестлинг), так как в регионах эта игра популярна своей простотой. Хочется отметить, что в регионах массовые виды спорта, как и другие виды спорта, хорошо развиваются", - сказал он.

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