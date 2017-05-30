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Кыргызстанцев нет среди погибших от последствий урагана в Московской области

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428939-ru.html

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Кыргызстанцам разрешили въезжать в Россию и Казахстан по новым биометрическим паспортам

30 мая 2017, 14:41       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. Среди погибших от последствий урагана в Москве и Московской области граждане Кыргызстана не зарегистрированы. Об этом сообщили в пресс-службе Посольстве КР в РФ.
Это предварительные данные компетентных органов России.
Сотрудники посольства выясняют наличие среди пострадавших от урагана кыргызстанцев.
По информации РИА Новости, жертвами урагана в Москве стали 11 человек, в Подмосковье погибли 5 человек.
Почти 150 человек доставили в больницы Москвы из-за урагана, в настоящее время на лечении остаются более 100 человек.

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