Кыргызстанцев нет среди погибших от последствий урагана в Московской области

30 мая 2017, 14:41 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. Среди погибших от последствий урагана в Москве и Московской области граждане Кыргызстана не зарегистрированы. Об этом сообщили в пресс-службе Посольстве КР в РФ.

Это предварительные данные компетентных органов России.

Сотрудники посольства выясняют наличие среди пострадавших от урагана кыргызстанцев.

По информации РИА Новости, жертвами урагана в Москве стали 11 человек, в Подмосковье погибли 5 человек.

Почти 150 человек доставили в больницы Москвы из-за урагана, в настоящее время на лечении остаются более 100 человек.