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В ЖК возмущены отсутствием главы ГУПМ МВД Э.Баева на заседании

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428938-ru.html

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По итогам заседания Евразийского межправсовета подписан ряд документов

30 мая 2017, 14:25       Комментарии

В комитете Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции возмущены отсутствием начальника главного управления патрульной милиции МВД Эркина Баева.
В начале заседания председатель комитета Мирлан Жеенчороев ("Республика - Ата-Журт") сообщил, что среди приглашенных присутствует замначальнкиа ГУПМ Ыманалы Саркулов.
"Было бы хорошо, если бы мы хотя бы одним глазком увидели лицо вашего начальника. В следующий раз придет, и мы поднимем этот вопрос", - сказал он.
В ответ Ы.Саркулов пообещал передать сообщение начальнику.

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