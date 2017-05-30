В ЖК возмущены отсутствием главы ГУПМ МВД Э.Баева на заседании

30 мая 2017, 14:25 Комментарии

В комитете Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции возмущены отсутствием начальника главного управления патрульной милиции МВД Эркина Баева.

В начале заседания председатель комитета Мирлан Жеенчороев ("Республика - Ата-Журт") сообщил, что среди приглашенных присутствует замначальнкиа ГУПМ Ыманалы Саркулов.

"Было бы хорошо, если бы мы хотя бы одним глазком увидели лицо вашего начальника. В следующий раз придет, и мы поднимем этот вопрос", - сказал он.

В ответ Ы.Саркулов пообещал передать сообщение начальнику.