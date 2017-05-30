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Жители Чон-Кемина вместе защищают природу от браконьеров, за 3 года численность животных выросло в 4 раза (снимки с фотоловушек)

 

Фотографии: akipress.kg

                          

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428937-ru.html

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30 мая 2017, 14:22       Комментарии

Жители Чон-Кеминского айыльного округа в течение нескольких лет своими силами оберегают дикую природу от браконьеров. В результате численность диких животных за 3 года выросло почти в 4 раза. Об этом жителb айыльного округа рассказали в беседе АКИpress.
В сентябре 2013 года неравнодушные жители сел Чон-Кеминского айыльного округа, обеспокоенные сокращением и возможным исчезновением редких видов животных, решили создать общественное объединение "Шумкар-Тор". С 2015 года организация по защите окружающей среды "Пантера" оказывает ей научно-техническую помощь.
Основной целью организации являются восстановление, сохранение и устойчивое использование природы, биоразнообразия, и ресурсов животного и растительного мира на выделенных им территориях. В приоритете восстановление и сохранение таких редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, как снежные барсы, Тянь-Шанские бурые медведи, олени, и сохранение и устойчивое использование охотничьих видов животных, как косуля и кабан.

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