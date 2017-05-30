Мусульманином, прочитавшим азан в церкви в США, оказался муфтий КР

30 мая 2017, 14:30 Комментарии

БИШКЕК, 30 мая - Sputnik. Мусульманином, прочитавшим азан в католической церкви в США, оказался верховный муфтий, глава Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК) Максат ажы Токтомушев.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина, похожий на муфтия, в национальном головном уборе, ак калпаке, читает азан в здании церкви.

Как сообщили в ДУМК, азан в церкви действительно читал верховный муфтий Кыргызстана.

"Максат ажы Токтомушев получил официальное разрешение на чтение азана (призыв к намазу) в католической церкви", - отметили в ДУМК.

Верховный муфтий 1 мая по приглашению американской стороны находился в Штатах. Там он обменивался опытом, вел диалоги на религиозные темы и встречался с соотечественниками.

Вместе с ним в США также ездили представители Госкомиссии по делам религий и аппарата президента, сказали в ДУМК.