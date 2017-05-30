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Комитет ЖК одобрил внесение изменений в Закон "О выборах"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/komite...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428935-ru.html

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30 мая 2017, 14:22       Комментарии

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша cегодня, 30 мая рассмотрел  и одобрил проект конституционного закона КР "О внесении изменений в конституционный Закон Кыргызской Республики "О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР" в третьем чтении. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Законопроект направлен на совершенствование конституционного Закона "О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша" и исключение недостатков, выявленных в избирательной системе республики.
Кроме этого, предлагается определить дату выборов президента КР.  Так, в  статье 48 закона "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" предлагается  заменить слова "третье воскресенье ноября" на  "третье воскресенье октября.
Законопроект также  предлагает внести поправки в части увеличения избирательного залога  и избирательного порога с 7% до 9 %, обеспечения  принципов открытости процедуры голосования и подсчета голосов, распределения мандатов внутри единого списка кандидатов политической партии и исключения некоторых кандидатов из зарегистрированного списка, отзыва списка кандидатов после голосования до распределения депутатских мандатов.
Напомним, представители неправительственных организаций активно выступают против принятия поправок в Закон "О выборах". По данным директора ОФ "Гражданская платформа за коалицию и демократию "Интербилим" Айнуры Усупбековой, увеличение сумм избирательных фондов спровоцируют политические силы вести нечестную агитацию, а поправки, касающиеся деятельности наблюдателей на выборах, нарушают принципы международных стандартов, касающихся мониторинга выборных процессов.

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