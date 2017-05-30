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Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Шри-Ланки

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360693_al...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428934-ru.html

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Президент КР выразил соболезнования главе Шри-Ланки в связи с жертвами в результате наводнения

А.Атамбаев выразил соболезнования президенту Шри-Ланки в связи с многочисленными жертвами в результате стихийных бедствий

30 мая 2017, 14:09       Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев выразил соболезнование президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипале Сирисене в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате стихийных бедствий, произошедших в западной, центральной и южной частях Шри-Ланки.
"Примите искренние соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате стихийных бедствий, произошедших в западной, центральной и южной частях Шри-Ланки.
Прошу вас передать слова глубокого сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отмечено в послании.

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