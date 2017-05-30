Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Шри-Ланки

30 мая 2017, 14:09 Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев выразил соболезнование президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипале Сирисене в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате стихийных бедствий, произошедших в западной, центральной и южной частях Шри-Ланки.

"Примите искренние соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате стихийных бедствий, произошедших в западной, центральной и южной частях Шри-Ланки.

Прошу вас передать слова глубокого сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отмечено в послании.