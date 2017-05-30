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Члены общества слепых и глухих провели митинг в Бишкеке

 

Фотографии: kabar.kg

          

Источник:
http://kabar.kg/news/chleny-ob...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428933-ru.html

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Общество слепых требует отмены уголовного дела по распределению квартир

30 мая 2017, 14:21       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Ислам Розиев - Кабар/. В Бишкеке у Белого дома члены общественного объединения "Кыргызское общество слепых и глухих" провели мирный митинг.
Участники акции требуют отменить возбужденное уголовное дело, по незаконному распределению квартир и пресечь незаконные действия прокуратуры г.Бишкек и Финансовой полиции.
Как отмечают участники митинга дело было возбуждено на основании заявления тех кто не получил квартиры в построенном 90 квартирном доме по адресу г.Бишкек жилмассив "Кок-Жар".
По словам торога "Кыргызского общества слепых и глухих" Марата Ташбаева, квартиры распределялись, на законных основаниях Жилищного кодекса КР, и на основании устава их общества. "Вопрос с выделением квартир тянется уже более двух лет и хотим чтобы он уже решился", - сказал он.
Фото Романа Гайнанова

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