В Кыргызстане предлагают учредить два новых ордена – "Даңк" и "Достук"

30 мая 2017, 13:51 Комментарии

В Кыргызстане предлагают учредить 2 новых ордена - "Даңк" и "Достук". Об этом стало известно 30 мая на заседании комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.

Комитет в первом чтении рассмотрел законопроект "О государственных наградах и почетных званиях КР".

Как отмечается в справке-обосновании, учреждение новых орденов "Данк" и "Достук" предлагается для усовершенствования системы государственных наград.

Орденом "Даңк" могут награждаться лица, указанные в части 3 статьи 1 настоящего закона (граждане КР, юридические лица и административно-территориальные единицы КР, а также иностранные граждане, лица без гражданства, юридические лица иностранных государств, имеющие заслуги перед КР):

- за трудовые заслуги, способствующие повышению уровня социально-экономического развития КР и благосостояния народа, сохранению мира и стабильности;

- за заслуги в области науки, образования и здравоохранения;

- за заслуги в области государственной, благотворительной и общественной деятельности, в укреплении законности, правопорядка, безопасности и обороноспособности страны;

- за вклад в сохранение, популяризацию и развитие национальной культуры, искусства, истории и патриотическое воспитание подрастающего поколения;

- за заслуги в продвижении, поддержке и популяризации спорта.

Орден "Даңк" носится на левой стороне груди после ордена "Данакер".

Орденом "Достук" могут награждаться лица, указанные в части 3 статьи 1 настоящего закона:

- за достижения в деле развития дружеских, социально-экономических и культурно-гуманитарных связей между народами, укрепления всестороннего сотрудничества КР с другими государствами;

- за достижения в международной, общественной, благотворительной и гуманитарной деятельности;

- за личный вклад в развитие и умножение духовного и интеллектуального потенциала страны, активную деятельность по защите прав человека и его социальных интересов.

Орден "Достук" носится на левой стороне груди после ордена "Даңк".