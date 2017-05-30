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В Кыргызстане предлагают учредить два новых ордена – "Даңк" и "Достук"

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428932-ru.html

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30 мая 2017, 13:51       Комментарии

В Кыргызстане предлагают учредить 2 новых ордена - "Даңк" и "Достук". Об этом стало известно 30 мая на заседании комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.
Комитет в первом чтении рассмотрел законопроект "О государственных наградах и почетных званиях КР".
Как отмечается в справке-обосновании, учреждение новых орденов "Данк" и "Достук" предлагается для усовершенствования системы государственных наград.
Орденом "Даңк" могут награждаться лица, указанные в части 3 статьи 1 настоящего закона (граждане КР, юридические лица и административно-территориальные единицы КР, а также иностранные граждане, лица без гражданства, юридические лица иностранных государств, имеющие заслуги перед КР):
- за трудовые заслуги, способствующие повышению уровня социально-экономического развития КР и благосостояния народа, сохранению мира и стабильности;
- за заслуги в области науки, образования и здравоохранения;
- за заслуги в области государственной, благотворительной и общественной деятельности, в укреплении законности, правопорядка, безопасности и обороноспособности страны;
- за вклад в сохранение, популяризацию и развитие национальной культуры, искусства, истории и патриотическое воспитание подрастающего поколения;
- за заслуги в продвижении, поддержке и популяризации спорта.
Орден "Даңк" носится на левой стороне груди после ордена "Данакер".
Орденом "Достук" могут награждаться лица, указанные в части 3 статьи 1 настоящего закона:
- за достижения в деле развития дружеских, социально-экономических и культурно-гуманитарных связей между народами, укрепления всестороннего сотрудничества КР с другими государствами;
- за достижения в международной, общественной, благотворительной и гуманитарной деятельности;
- за личный вклад в развитие и умножение духовного и интеллектуального потенциала страны, активную деятельность по защите прав человека и его социальных интересов.
Орден "Достук" носится на левой стороне груди после ордена "Даңк".

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